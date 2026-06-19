В Госдуме высказались об изменениях в предоставлении льготной ипотеки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Льготные программы ипотеки в России, вероятно, станут более адресными, что позволит поддержать действительно нуждающиеся семьи. Таким мнением с RTVI поделился член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

- Льготные программы приходят к тому виду, каким и должны были быть, — это инструмент адресной социальной помощи. Льготы должны помогать тем, кто в них действительно нуждается: учителям, врачам, сотрудникам полиции, участникам СВО и их семьям, - отметил собеседник издания.

Он отметил при этом, что строительная отрасль в последнее время замедлила темпы, однако, это, по мнению депутата, скорее связано не с изменениями в льготных программах, а с высокой ключевой ставкой.

KP.RU рассказал, что в России предложили ввести льготную ипотеку для научных работников с учеными степенями: кандидатам и докторам наук, которые работают в стратегически значимых для суверенитета страны отраслях.