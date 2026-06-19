В РФ задержали крупных контрабандистов: партия БАДов содержала 30 кг сильнодействующего вещества

МВД пресекло контрабанду сильнодействующих веществ, их продавали под видом БАД Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В России задержали контрабандистов, попытавшихся ввезти в страну сильнодействующие вещества. Их продавали под видом БАД. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк на канале в "Макс".

По имеющимся сведениям, партия БАДов содержала порядка 30 килограммов сильнодействующего вещества. Операция по задержанию преступников прошла успешно.

"Поставки осуществлялись из Турции, Китая и Казахстана с целью дальнейшего сбыта на территории России", - уведомила Ирина Волк.

Известно также, что в Приморском крае силовики пресекли попытку контрабанды живого деликатеса. Следователи завели уголовное дело в отношении трех местных жителей. По предварительной версии, в декабре 2025 года преступники, передвигаясь на двух маломерных судах, попытались незаконно вывезти живого камчатского краба в экономическую зону иностранного государства.