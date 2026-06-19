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НовостиПроисшествия19 июня 2026 22:06

В РФ задержали крупных контрабандистов: партия БАДов содержала 30 кг сильнодействующего вещества

МВД пресекло контрабанду сильнодействующих веществ, их продавали под видом БАД
Алина КОЧНЕВА
МВД пресекло контрабанду сильнодействующих веществ, их продавали под видом БАД

МВД пресекло контрабанду сильнодействующих веществ, их продавали под видом БАД

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В России задержали контрабандистов, попытавшихся ввезти в страну сильнодействующие вещества. Их продавали под видом БАД. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк на канале в "Макс".

По имеющимся сведениям, партия БАДов содержала порядка 30 килограммов сильнодействующего вещества. Операция по задержанию преступников прошла успешно.

"Поставки осуществлялись из Турции, Китая и Казахстана с целью дальнейшего сбыта на территории России", - уведомила Ирина Волк.

Известно также, что в Приморском крае силовики пресекли попытку контрабанды живого деликатеса. Следователи завели уголовное дело в отношении трех местных жителей. По предварительной версии, в декабре 2025 года преступники, передвигаясь на двух маломерных судах, попытались незаконно вывезти живого камчатского краба в экономическую зону иностранного государства.