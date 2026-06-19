Врач объяснила, как гаджеты влияют на нервную систему

Врач Макарова: частое использование гаджетов держит нервную систему в напряжении Фото: Shutterstock.

Постоянное использование гаджетов провоцирует напряжение нервной системы, об этом предупредила врач по медицинской профилактике Александра Макарова в беседе с изданием aif.ru.

- Бесконечный поток информации, уведомлений, новостей и сообщений держит нервную систему в тонусе, не давая ей расслабиться, кроме того, гаджеты серьёзно влияют на зрение: мышцы глаз находятся в постоянном напряжении и спазме, что может привести к ухудшению зрения и головным болям, - пояснила медик.

Доктор подчеркнула, что, если отдых проходит в руках с телефоном или планшетом, то организм не может восстановить ресурсы, и усталость накапливается, переходя в хроническую.

360.ru отметил, что мобильный телефон может крайне негативно сказываться на качестве сна. Это происходит из-за синего излучения от экрана.

Телеканал "Царьград" предупредил, что даже обычный разговор рядом со смартфоном может быть опасным. Мошенники активно используют мобильные устройства для сбора информации.