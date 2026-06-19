У ФРГ не хватает добровольцев для бригады в Литве: Писториус не исключил принудительную отправку

Министр обороны Германии Борис Писториус Фото: REUTERS.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сталкивается с трудностями при наборе добровольцев в танковую бригаду Бундесвера в Литве и не исключает перехода к направлению туда в обязательном порядке. Об этом сообщает Die Welt.

По данным издания, изначально при формировании подразделения ставка делалась на добровольное участие военных. Однако на практике число желающих служить за пределами Германии оказалось недостаточным.

Особенно остро ощущается нехватка специалистов, в том числе в сфере информационных технологий, а также рядового состава. Инспектор сухопутных войск ФРГ Кристиан Фройдинг отметил, что приоритетом остается достижение полной боеготовности бригады в Литве в следующем году.

"Мы будем придерживаться руководящего принципа добровольности, а там, где потребуется, добавим меры обязательного порядка", - сказал изданию Фройдинг.

Ранее Писториус сообщил, что в ноябре Германия проведет военные учения Grand Eagle 2026, в ходе которых будет отработана переброска подразделений Бундесвера через территорию Польши к литовской границе.