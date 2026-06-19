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НовостиВ мире19 июня 2026 22:47

Нацразведка США призналась в происхождении COVID-19: вирус исследовали на деньги американцев

Габбард: Фаучи выделял деньги США на исследования коронавирусов в Ухане
Мария ПАНЮТИНА
Нацразведка США рассказала о происхождении COVID-19

Нацразведка США рассказала о происхождении COVID-19

Фото: REUTERS.

Директор Нацразведки США Тулси Габбард обвинила бывшего главу Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи в попытках скрыть информацию о финансировании исследований COVID-19 в Уханьском институте вирусологии.

По словам Габбард, до начала пандемии Фаучи направлял средства американских налогоплательщиков на исследования по изучению коронавирусов летучих мышей, включая работы в Ухане.

"То есть работ, которые сейчас широко считаются источником непреднамеренной утечки из лаборатории, вызвавшей пандемию", - сказала она в видеообращении в соцсети X.

Габбард добавила, что опубликованные переписки и документы свидетельствуют о попытках Фаучи скрыть детали финансирования и лабораторное происхождение вируса.

Ранее KP.RU сообщал, что ученые из Англии и Норвегии заявляли о возможных доказательствах искусственного происхождения коронавируса. Они утверждали, что обнаружили лабораторные следы во время работы над вакциной от COVID-19.