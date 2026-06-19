Умер Джеймс Берроуз, американский режиссер ситкома "Друзья" Фото: REUTERS.

Умер Джеймс Берроуз, американский режиссер. Создатель популярного телевизионного ситкома "Друзья" скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на его агента Рика Розена.

"Рик Розен подтвердил смерть, но не сообщил, где он умер, и не назвал причину", - говорится в публикации.

За почти пять десятилетий работы в индустрии Берроуз получил 11 премий "Эмми". Он был номинирован 47 раз, заслужив репутацию одного из самых влиятельных телевизионных режиссеров.

Берроуз был одним из создателей культового сериала "Чирс", поставил более тысячи его эпизодов, а также работал над такими проектами, как "Шоу Мэри Тайлер Мур", "Шоу Боба Ньюхарта", "Такси", "Фрейзер" и "Теория большого взрыва".

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