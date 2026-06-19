"Очевидная кража": Кочарян обвинил Пашиняна в нарушениях на выборах в Армении

Лидер оппозиционного блока "Армения" Роберт Кочарян Фото: REUTERS.

Лидер оппозиционного блока "Армения" Роберт Кочарян обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в краже 60 тысяч голосов у партии "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна.

"По части ППА произошла очевидная кража голосов. Пашинян что говорил: "руки отрублю себе - ни один голос не украду". 60 тыс. голосов просто украли, забрали - это стыд и преступление", - сказал политик армянским журналистам.

Кочарян подчеркнул, что исчезновение десятков тысяч голосов подрывает доверие к итогам выборов. Он выразил надежду, что Конституционный суд сможет пересмотреть результаты и восстановить справедливость.

Ранее KP.RU сообщал, что в Армении подвели итоги пересмотра голосов на парламентских выборах. ЦИК пересчитала все голоса на 637 избирательных участках и вынесла новый вердикт. Общее число неточностей выросло на 230.