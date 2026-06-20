Над Севастополем отражают украинскую атаку: власти призвали жителей оставаться в безопасных местах

Ночью в Севастополе сбито два БПЛА Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Севастополь снова подвергается украинским ударам. С начала суток над городом сбили два БПЛА. Военные продолжают отражать атаку. Об этом проинформировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев на канале в "Макс".

В городе работают мобильные огневые группы и средства ПВО. О воздушной опасности в Севастополе оповестили в 02:20. Губернатор призвал жителей оставаться в безопасных местах.

"Уже сбито 2 БПЛА в районе Северной стороны. Не пренебрегайте мерами безопасности", - написал Михаил Развожаев.

Прошлой ночью над Севастополем уничтожили 16 дронов ВСУ. Украинские беспилотники сбиты над несколькими районами города. Средства ПВО и мобильные огневые группы отразили пять атак ВСУ. Разрушений не зафиксировано. Никто из жителей не пострадал.