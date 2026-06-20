"Шаг назад": в ЕС высказались о решении Мадьяра по членству Украины в блоке

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр Фото: REUTERS.

Исключение премьером Венгрии Петером Мадьяром из итогового документа первого дня саммита ЕС формулировок об ускоренном вступлении Украины в блоке ударит по Киеву. Об этом сообщает Focus.

"Для Украины это изменение, тем не менее, является шагом назад", - следует из материала.

По данным издания, отказ от упоминания ускоренного процесса снижает политическое давление на ЕС, связанное с необходимостью оперативного перехода к следующим этапам.

Европейские дипломаты уточнили газете, что позиция Будапешта показывает, что Украина не сможет рассчитывать на особые условия и преимущества до полного выполнения всех критериев членства в ЕС.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина совершенно не готова к вступлению в Евросоюз. По его словам, пока неясно, какую пользу Киев сможет принести объединению.