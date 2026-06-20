Слуцкий счёл заявление Зеленского в адрес Лукашенко провокацией эскалации Фото: REUTERS.

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский вновь жестко высказался в отношении Беларуси. Он пригрозил республике ударом. Бывший комик обратился лично к президенту Беларуси Александру Лукашенко с требованием убрать технику из приграничья. Депутат ГД Леонид Слуцкий счел такое заявление провокацией эскалации конфликта. Пост с таким содержанием он опубликовал в Telegram-канале.

Депутат призвал Киев и "союзников" перечитать обновленную ядерную доктрину России. Он напомнил, что Минск и обеспечение его безопасности выступает важнейшей компонентой.

"Заявления Зеленского в адрес Лукашенко - опасный перформанс с прицелом на западную публику, провокация эскалации и расширения зоны конфликта. А значит - затягивание боевых действий, отсрочка выборов на Украине и повод для новых вливаний Запада в бандеровский режим", - прокомментировал Леонид Слуцкий.

По мнению депутата Нацсобрания Беларуси Вадима Гигина, Зеленский находится в состоянии экзальтации. Он считает, что бывший комик ведет "пиар-войну".