Более 80 человек пострадали при столкновении поездов в Англии Фото: REUTERS.

В результате столкновения двух поездов в районе Бедфорда на юге Англии пострадали более 80 человек. Об этом сообщила британская транспортная полиция.

По данным ведомства, в больницы были доставлены 33 человека, при этом состояние 11 из них оценивается как тяжелое. Еще 56 пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

Правоохранительные органы сообщили об одном погибшем. Уточняется, что жертвой аварии стал машинист одного из поездов. Причины железнодорожного происшествия не уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что в Стамбуле поезд сошел с рельсов в метро. Это произошло в районе Бостанджи в азиатской части города на линии М4. Всех пассажиров эвакуировали. пострадавших в результате инцидента нет.