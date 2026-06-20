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НовостиПолитика20 июня 2026 2:19

Мирошник возложил вину за гуманитарный кризис в Алешках на ВСУ и Запад

Мирошник заявил о тяжелых условиях для жителей Алешкинского округа
Мария ПАНЮТИНА
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник возложил ответственность за гуманитарную ситуацию в Алешкинском округе Херсонской области на ВСУ и страны Запада.

Дипломат отметил, что действия украинских военных при поддержке западных государств привели к созданию тяжелых условий для жизни мирного населения региона.

"Вина за гуманитарную катастрофу в Алешкинском округе лежит на ВСУ и властях коллективного Запада", - сказал Мирошник в интервью ТАСС.

Напомним, Алешкинский округ остается под интенсивными обстрелами ВСУ. Под ударами регулярно оказываются жилые кварталы, объекты энергетики и гражданский транспорт. Только за первую неделю июня в результате атак погибли два мирных жителя.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ фактически уничтожили школы и детсады в Алешках. Он уточнил, что власти находят способы доставки продовольствия в город.