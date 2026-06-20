В России появится "Черная книга" растений: в список войдет более 500 видов

В России появится "Черная книга" растений Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российские ученые в 2026 году выпустять "Черную книгу" растений, включающую инвазивные виды, опасные для сельского и лесного хозяйства. Об этом сообщил директор ФГБУ "ВНИИ Экология" Александр Закондырин.

"Черную книгу" инвазивных видов уже в этом году с коллегами из академии наук завершим", - сказал эколог в интервью РИА Новости.

Закондырин уточнил работа над книгой идет совместно с коллегами из РАН. Специалисты ботанического сада участвуют в формировании перечня растений.

По словам эколога, в список войдет более 500 видов, представляющих угрозу для различных отраслей, включая народное, лесное и сельское хозяйство.

Ранее KP.RU сообщал, что с 1 марта все владельцы земельных участков должны бороться с опасными видами инвазивных растений и применять меры против их распространения. Россиянам может грозить штраф до 50 тысяч рублей или изъятие участка.