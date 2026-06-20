"Думал, что Украина проиграет": Макрон сообщил о готовности Трампа подписать договор о передаче земель

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Лидер США Дональд Трамп в августе 2025 года на военной базе в Анкоридже был готов подписать документ, который мог позволить России завершить конфликт на условиях Москвы. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский лидер отметил, что соглашение предусматривало передачу России территорий, перешедших под контроль в ходе СВО и земель, которые на тот момент еще не были освобождены.

"Он [Трамп] думал, что Украина проиграет <...> Затем в Анкоридже соглашение уже почти было на столе, в котором говорилось, что мы отдадим украинскую территорию", - цитирует президента Франции "РБК-Украина".

Макрон уточнил, что впоследствии позиция Трампа изменилась. По его словам, на пересмотр взглядов повлияли устойчивость украинской армии и общества.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что новые территории навсегда останутся в составе России. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не будет "торговать" новыми регионами, их жители сами выбрали стать частью РФ.