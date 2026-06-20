Риттер озвучил две главные ошибки Запада в отношении РФ в конфликте на Украине Фото: REUTERS.

Запад совершил две главные ошибки по отношению к России в конфликте на Украине. Об этом заявил бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер во время презентации своей книги «Дорога в ад» в Мелитопольском государственном университете.

Первой ошибкой Риттер назвал обвинения в адрес России. По его словам, западные страны безосновательно возложили на Москву ответственность за эскалацию. Так, корни конфликта уходят гораздо глубже февраля 2022 года. Риттер связал происходящее с событиями 2014 года, Оранжевой революцией на Украине, а также с политикой США после 1948 года.

Второй ошибкой Запада Риттер назвал неуважение к российскому народу, русскому языку, культуре и истории. По его мнению, западные лидеры ошибочно решили, что такое отношение не приведет к ответной реакции.

«Они не уважают вашу историю, ваш язык, вашу религию, русскую душу. Они думают, что можно просто так забрать это у вас, и вы ничего не сделаете. Но вы все здесь, и это показывает, что они были неправы», — заявил Риттер.

Он также подчеркнул, что считает ошибочным сам тезис о начале конфликта Россией. По словам Риттера, ответственность за это лежит на Западе.

Немногим ранее Риттер заявлял, что западные страны с 1948 года использовали Украину как инструмент против СССР, а затем против России. По его словам, Европе стоит признать свою роль в нынешнем конфликте. Он также отмечал, что США и ЕС теперь должны искать пути выхода из ситуации, а не продолжать прежний курс.