В России хотят начать компенсировать многодетным семьям расходы на такси: подробности

В ОП России предложили частично возмещать многодетным семьям траты на такси Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В России следует рассмотреть возможность частичной компенсации расходов многодетных семей на услуги такси. Об этом РИА Новости заявил член ОП РФ Сергей Рыбальченко.

"Я считаю, что компенсировать расходы на такси многодетным семьям стоит. Конечно, система будет достаточно сложной, и без субсидирования со стороны государства вряд ли мы сможем обойтись", - сказал государственный деятель.

Рыбальченко отметил, что для многодетных семей часто требуется специализированный многоместный транспорт и не каждый перевозчик готов взять такой заказ.

Член ОП России предложил рассмотреть вариант небольшой субсидии, например с лимитом около 2 тысяч рублей в месяц.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что важно поддерживать многодетные семьи, даже если у них есть средства обеспечить себя. Политик уверен, что господдержка даже обеспеченным семьям будет мотивировать граждан рожать больше детей.