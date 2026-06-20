СК завел уголовное дело после выстрела в ребенка на питбайке под Новосибирском Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

СК завел уголовное дело после сообщений о выстреле в 12-летнего мальчика на питбайке в Новосибирской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным СМИ, инцидент произошел в поселке Красный Яр. Мальчик катался на питбайке и получил ранение в легкое. Также сообщалось, что после этого он три дня находился в искусственной коме.

Ребенок сейчас находится в больнице. Обстоятельства случившегося выясняют следователи.

«По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства.

Председатель СК России Александр Бастрыкин также обратил внимание на произошедшее. Он потребовал доклад о ходе расследования. Следователям предстоит установить, кто стрелял в ребенка и при каких обстоятельствах это произошло.

Похожей историей ранее заинтересовался Следственный комитет в Нижнем Тагиле. Там местный житель поссорился с подростком на питбайке во дворе, после чего началась потасовка. Позже было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Бастрыкин также запросил доклад о ходе расследования.