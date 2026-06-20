В Кремле заметили нечто любопытное в политике Мадьяра по Украине: «Есть много нюансов»

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр Фото: REUTERS.

Позиция нового премьера Венгрии Петера Мадьяра по России отличается от предыдущего. Однако в Кремле отметили, что есть несколько любопытных нюансов как в отношениях с Киевом, так и в переговорах с Европой. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

«Его позиция несколько отличается от позиции предшественника. Но конкретных каких-то деталей между нами и венграми не обсуждалось. Мы смотрим на развитие ситуации, но видим также, что у нового лидера есть много нюансов», — резюмировал представитель Кремля.

Нужно отметить, что новый премьер Венгрии уже высказывался в отношении России. Он заявил, что Будапешт сильно зависит от Москвы, поэтому диалог между странами нужно продолжать развивать. Также Мадьяр отметил, что в рамках переговоров с Россией он не намерен выступать за интересы Украины.