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НовостиВ мире20 июня 2026 6:09

В Кремле заметили нечто любопытное в политике Мадьяра по Украине: «Есть много нюансов»

Ушаков: в позиции Мадьяра по Украине есть много нюансов
Людмила МИТРОХИНА
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

Фото: REUTERS.

Позиция нового премьера Венгрии Петера Мадьяра по России отличается от предыдущего. Однако в Кремле отметили, что есть несколько любопытных нюансов как в отношениях с Киевом, так и в переговорах с Европой. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

«Его позиция несколько отличается от позиции предшественника. Но конкретных каких-то деталей между нами и венграми не обсуждалось. Мы смотрим на развитие ситуации, но видим также, что у нового лидера есть много нюансов», — резюмировал представитель Кремля.

Нужно отметить, что новый премьер Венгрии уже высказывался в отношении России. Он заявил, что Будапешт сильно зависит от Москвы, поэтому диалог между странами нужно продолжать развивать. Также Мадьяр отметил, что в рамках переговоров с Россией он не намерен выступать за интересы Украины.