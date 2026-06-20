Буданов* отказался от польского ордена после лишения Зеленского госнаграды. Фото: Zuma\TASS

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* отказался от польской награды после решения Варшавы лишить Зеленского ордена Белого Орла. С соответствующим заявлением он выступил в личном Telegram-канале.

Буданов* заявил, что возвращает Золотой офицерский крест ордена «За заслуги перед Польшей». Эту награду ему вручил президент Польши в прошлом году.

Так он отреагировал на решение польской стороны лишить Зеленского ордена Белого Орла. Поводом стала героизация нацистов, которую в Варшаве резко осудили. Буданов* назвал такое решение Польши недружественным шагом. Также он упрекнул власти республики в попытке указывать другим народам, как именно им нужно учить собственную историю.

Напомним, не так давно президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА**. Польский лидер заявил, что обязан поддерживать честь этой государственной награды. До этого Зеленскому давали время на отказ от решения, которое вызвало резкую реакцию в Варшаве. Однако Киев так и не пошел на уступки.

*Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

**УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.