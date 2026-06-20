Медведев ответил на планы ЕС создать лагеря для российских пленных

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил европейцам на идею создать лагеря для российских пленных. Он выразил недовольство в своем аккаунте в «Максе».

«Россия, в отличие от впавшей в неонацизм мерзкой старухи Европы, концлагеря для европейцев создавать не будет. И не потому, что это безнравственно, а просто потому, что в случае войны с какими-нибудь сопливыми голландцами они будут не нужны. Радиоактивные кости и пепел обычно зарывают глубоко в землю», — отметил российский политик.

Ранее KP.RU сообщил, что в Голандии приступили к строительствву специальных лагерей для российский пленных. Отмечается, что таким образом западное общество готовится к прямой войне с Россией. Однако это действие не имеет никакого практического смысла. Правда, не исключено, что в порыве русофобии и другие страны ЕС начнут стоить нечто подобное.