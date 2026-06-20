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НовостиПолитика20 июня 2026 6:42

Медведев ответил на планы ЕС создать лагеря для российских пленных

Медведев заявил, что Россия не будет создавать лагеря для европейцев лишь по одной причине
Людмила МИТРОХИНА
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил европейцам на идею создать лагеря для российских пленных. Он выразил недовольство в своем аккаунте в «Максе».

«Россия, в отличие от впавшей в неонацизм мерзкой старухи Европы, концлагеря для европейцев создавать не будет. И не потому, что это безнравственно, а просто потому, что в случае войны с какими-нибудь сопливыми голландцами они будут не нужны. Радиоактивные кости и пепел обычно зарывают глубоко в землю», — отметил российский политик.

Ранее KP.RU сообщил, что в Голандии приступили к строительствву специальных лагерей для российский пленных. Отмечается, что таким образом западное общество готовится к прямой войне с Россией. Однако это действие не имеет никакого практического смысла. Правда, не исключено, что в порыве русофобии и другие страны ЕС начнут стоить нечто подобное.