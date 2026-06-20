Житель Подмосковья задержан за угрозы в адрес троих военнослужащих Минобороны Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ФСБ задержала жителя Подмосковья. Он оказался завербованным украинскими спецслужбами под прикрытием коллекторского агентства. Россиянина задержали за угрозы в адрес троих военнослужащих Минобороны. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Житель Подмосковья был завербован украинскими спецслужбами через Telegram, представившись сотрудником коллекторского агентства. По заданию куратора он провел акции устрашения по адресам трех военнослужащих Минобороны в мае 2026 года, сообщили в ФСБ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к оказанию содействия спецслужбам Украины», — говорится в сообщении от ведомства.

Нужно отметить, что чаще всего украинские спецслужбы для противоправных дейтствий вербуют молодежь. Для этого они используют не только мессанджер Telegram, но и приложения для знакомств. Кураторы могут притворятся девушками, вводя в заблуждение российских парней.