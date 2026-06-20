Шесть человек погибли, двое ранены в ДТП в Саратовской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Саратовской области в ДТП погибли шесть человек, двое пострадали. Об этом говорится в сообщении от МВД по региону.

«В Дергачевском районе, по предварительным данным, в 7:40 (6:40 мск – прим. ред.) вблизи села Васильевка произошло столкновение автомобилей Renault Logan и Hyundai Accent», — отмечается в сообщении от правоохранительных органов.

В МВД сообщили, что в результате столкновения машин шестеро погибли, двое получили травмы, они доставлены в больницу. Личность пострадавших и погибших устанавливается.

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