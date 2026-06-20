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НовостиПроисшествия20 июня 2026 7:16

Более 20 участников подготовки покушений на руководство РКН задержаны

Украинские спецслужбы пытаются вовлекать молодежь в преступную деятельность через мессенджер Telegram
Людмила МИТРОХИНА
Более 20 участников подготовки покушений на руководство РКН задержаны

Более 20 участников подготовки покушений на руководство РКН задержаны

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, что более 20 участников подготовки покушения на руководство РКН задержаны и привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает ФСБ.

В апреле ФСБ задержала группу из семи человек, готовивших теракт против руководства Роскомнадзора в Москве. Лидер группы, москвич 2004 года рождения, оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

Отмечается, что спецслужбы Украины через Telegram пытаются вовлекать российскую молодежь в теракты против командного состава Минобороны РФ в спецоперации. ФСБ предупредила, что украинские спецслужбы используют интернет-сервисы объявлений для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность. Причем чаще всего подростков вербуют через боты для знакомств или быстрого заработка.