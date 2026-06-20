Медведев: Иран не проиграл войну с США Фото: REUTERS.

Иран не проиграл войну с США, несмотря на ракетные удары и убийство главы государства. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в «Максе».

Так он оценил состоявшуюся сделку между Вашингтоном и Тегераном. Медведев написал, что, если отбросить громкие заявления, становится очевидно – Иран явно не проигравшая сторона.

«Тегеран, мягко говоря, не проиграл эту войну Вашингтону, несмотря на убийство главы иранского государства и разрушительные ракетные удары», — заявил зампред Совбеза.

При этом Медведев считает, что Израиль остался недоволен исходом противостояния. По его словам, Тель-Авив рассчитывал на полный разгром политического режима Ирана, но этого не произошло. Теперь, как полагает Медведев, Израиль может попытаться сорвать неустойчивое соглашение новыми ударами по Ливану или другими провокациями.

Ранее Трамп объявил о сделке США и Ирана, которую уже назвали попыткой притормозить кризис на Ближнем Востоке. По данным KP.RU, документ предусматривает прекращение огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива для судоходства. При этом детали соглашения остаются размытыми, а в Вашингтоне и Тегеране его условия трактуют по-разному.