ВСУ дважды обстреляли Белгород и Белгородскую область Фото: REUTERS.

ВСУ утром обстреляли Белгород и Белгородский округ. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

«Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», – отмечается в сообщении от оперштаба. Также указывается, что пострадавших в результате инцидента нет. Проводится осмотр места происшествия.

В 09:50 в Белгороде и области объявили ракетную опасность, призывая укрыться. Через 10 минут опасность сняли. Позже Минобороны сообщило о сбитых украинских беспилотниках над Белгородской областью.

Ранее KP.RU сообщил, что всего над территорией РФ за ночь на 20 июня было уничтожено 187 украинских беспилотников. В Брянской области из-за атаки ВСУ дроном пострадали несколько человек.