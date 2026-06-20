РИАН: еще два человека стали фигурантами дела Дианы Шурыгиной. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Еще два человека стали фигурантами дела Дианы Шурыгиной о распространении порнографии. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, их задержали вместе с Шурыгиной. Оба новых фигуранта отправлены под домашний арест. Других подробностей о задержанных в деле пока не приводится.

«По делу также задержаны еще два человека, оба помещены под домашний арест», — сказал источник.

Шурыгиной инкриминируют распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору. Она также находится под домашним арестом. По этой статье ей может грозить от двух до шести лет лишения свободы.

Ранее адвокат Тимур Чанышев допустил, что Шурыгина может стать потерпевшей в своем уголовном деле. По его словам, это возможно, если будет доказано, что она сама стала жертвой противоправных действий или не давала согласия на распространение материалов. В таком случае ее процессуальный статус может измениться.