В Калининградской области обнаружены останки советских лётчиков и Ил-2

Советские штурмовики Ил-2. Фото: Вдовенко Борис/ТАСС

В Калининградской области найдены останки советских лётчиков и обломки штурмовика Ил-2. Крушение произошло в феврале-марте 1945 года. Поисковые работы провели сотрудники СК России, военного следствия и УМВД, а также поисковые отряды.

Раскопки между Новосёлово и Пограничный в Багратионовском районе обнаружили фрагменты штурмовика Ил-2 и останки двух воинов. Экипаж принадлежал 539-му штурмовому авиаполку 182-й штурмовой авиационной дивизии. Лётчик лейтенант Жарков и воздушный стрелок сержант Закаев числились пропавшими без вести. Среди найденных вещей — медаль «За отвагу» Закаева.

Ранее KP.RU сообщил, что в Ингушетии похоронены останки трех советских солдат. Они погибли в 1942 году. Советские войны сражались в ожесточенных боях с немецко-фашистскими захватчиками.