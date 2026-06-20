Омбудсмен Лубинец: Украину с 2022 года покинули больше 5,7 млн человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 2022 года Украину покинули больше 5,7 млн человек. Причем они не вернулись обратно. Об этом заявил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.

Он сослался на данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. По этим оценкам за границу уехали уже более 5,7 млн украинцев.

На этом фоне на Украине все чаще говорят о демографическом кризисе. Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойников ранее заявил, что страна находится в состоянии физического вымирания. Ежегодная убыль населения, по его данным, составляет около 300 тысяч человек.

Проблемой остается и возможное возвращение беженцев. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков отмечал, что только 10% украинцев, уехавших из страны, готовы вернуться после завершения боевых действий.

Немногим ранее страны ЕС активизировали запросы о возвращении украинских беженцев на родину. Такие обращения подаются по процедуре реадмиссии, которая касается граждан без законных оснований для пребывания. На Украине также признавали, что отток населения и нехватка рабочих рук становятся все более тяжелой проблемой для экономики.