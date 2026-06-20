«Единая Россия» призвала защитить права школьников, желающих пойти в десятый класс

Основной период сдачи ЕГЭ и ОГЭ в российских школах завершился 19 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В «Единой России» призвали проверить случаи необоснованных отказов школьникам, желающим продолжить учебу и пойти в десятый класс. Об этом 20 июня сообщила координатор партийного проекта «Новая школа», заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Алена Аршинова.

По ее словам, в некоторых учебных заведениях самовольно устанавливают ограничения, препятствующие подростками и не позволяющие им реализовать свое право на среднее образование.

«Партия требует разобраться в случаях, когда некоторые школы самовольно устанавливают правила приёма детей в 10-е классы. Нужно обеспечить всем равное право на получение среднего образования, как это прописано в законе», - подчеркнула Алена Аршинова.

Основной период сдачи ЕГЭ и ОГЭ в российских школах завершился 19 июня. С 29 июня по 6 июля в школах будут проводиться резервные дни и пересдачи. Всего в 2026 году государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена сдают около 1,7 миллиона девятиклассников. Экзамены прошли в 87 регионах России и 58 зарубежных странах.

Многие родители жалуются на слишком строгий отбор в школьников в десятый класс. В некоторых случаях даже одна тройка на экзамене может закрыть подростку путь к дальнейшей учебе в школе. В среднем на одно место в десятых классах претендуют по 3-5 человек.

По закону каждый может реализовать свое право на продолжение школьного образования. Однако государственный стандарт позволяет учебным заведениям проводить собственный отбор, и образовательные организации часто этим пользуются. Родители сетуют: школы не заинтересованы в том, чтобы переводить в десятый класс детей, не справляющихся с программой или испытывающих трудности с освоением материала по конкретным предметам. Отсеивая «лишних», учебные заведения сохраняют хорошие показатели успеваемости. В некоторых случаях педагоги давят на родителей, заставляя их переводить детей в другие школы.

Ранее «Единая Россия» заявила о необходимости защитить права стажеров и работодателей. Совместно с Минтруда РФ и социальными партнерами партия внесла в Госдуму законопроект, в котором предлагается закрепить в Трудовом кодексе понятия «стажер» и «стажировка в сфере труда», а также установить порядок прохождения стажировок.

Поправки помогут решить проблему занятости молодых специалистов, которых зачастую не берут на работу без опыта и стажа. Проблема трудоустройства молодежи является одним из наиболее актуальных запросов, поступающих партии при составлении Народной программы.

В документе предлагается в обязательном порядке заключать со стажерами временный трудовой договор. Таким образом, молодые люди получат все предусмотренные законом социальные гарантии, в том числе заработную плату не ниже МРОТ, трудовой стаж, пенсионные отчисления и право на оформление больничного. Продолжительность стажировки при этом не должна превышать шести месяцев.