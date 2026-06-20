Российские ВКС уничтожили склад беспилотников у Харькова Фото: Кирилл ЛОМАКИН. Перейти в Фотобанк КП

ВКС России уничтожили склад дронов ВСУ в Харькове. Об этом сообщили в Минобороны.

«Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34М нанес авиационный удар по месту хранения БПЛА противника и компонентов для их производства», — отмечается в сообщении от военного ведомства.

Объект на северо-западе города уничтожен, об этом рассказали в ведомстве. Также позже показали фото в подтверждение этого факта. Нужно отметить, что Киев ежедневно атакует дронами гражданские объекты в России. Российская армия наносит удары возмездия, но только по военной инфраструктуре региона.

В МИД РФ подчеркивали, что все заявления в попытках очернить военных РФ в якобы неизбирательных ударах по Украине — ложь. ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре, а не по гражданским объектам.