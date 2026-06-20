Силы ПВО за сутки сбили 740 беспилотников ВСУ над регионами России Фото: ТАСС/ Александр Река

За сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 управляемых авиабомб и 740 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны в ходе брифинга.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 740 БПЛА», — говорится в сообщении от военного ведомства.

Нужно отметить, что киевский режим чаще всего атакует российское приграничье. Недавно стало известно о пострадавших и погибших в Брянской области. Также была совершена атака на Белгородскую область, о пострадавших в этом регионе не сообщается. До этого в МИД РФ отметили, что больше всего от атак ВСУ беспилотниками страдает российское приграничье.