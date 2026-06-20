СК: обвиняемый в убийстве девятилетнего ребенка в Петербурге был с ним знаком Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обвиняемый в убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге был знаком с ребенком. Об этом РИА Новости сообщили в ГСУ СК России по городу.

По данным следствия, Петр Жилкин несколько раз встречался с мальчиком на парковке у торгового центра. Ребенок там подрабатывал тем, что мыл машины за деньги.

«Там он и познакомился с Жилкиным. Он несколько раз до этого мыл его автомобиль, об этом рассказал его брат, который был с ним в то время, он опознал Жилкина», — сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Петербургу Юрий Яшков.

Сейчас после представлений СК нелегальную мойку машин на парковке у торгового центра в Красносельском районе прекратили.

Девятилетний ребенок пропал 30 января. Он вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчину, с которым он контактировал, задержали 2 февраля. Тело мальчика нашли в водоеме в Ленинградской области. Суд 3 февраля отправил 38-летнего Жилкина под стражу. Ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего.

Ранее семья погибшего мальчика отреагировала на заявление обвиняемого по этому делу. Родные не поверили его версии случившегося. Юрист семьи говорил, что в словах Жилкина прослеживается попытка уйти на более мягкую статью. Следствие продолжает проверять обстоятельства трагедии.