Захарова предложила Польше передать сданные Украиной награды нацистам в Канаде. Фото: МИД России

Польша может передать сданные представителями киевского режима награды нацистским коллаборационистам в Канаде. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала скандал вокруг польских государственных наград, от которых начали отказываться украинские чиновники после решения Варшавы лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Захарова иронично предложила Варшаве найти новое применение возвращенным наградам.

«Сданные киевским режимом орден "Белый орел" и другие награды Варшава может направить в Канаду - (нацисту Ярославу – прим. ред.) Гуньке и другим нацистским коллаборационистам. Те с удовольствием будут после Зеленского донашивать», - написала Захарова.

Напомним, не так давно президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Тогда же он подчеркнул, что высшая государственная награда не может оставаться у человека, который поддерживает прославление деятелей УПА*. По словам польского лидера, сохранение авторитета ордена является его прямой обязанностью.

* УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.