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НовостиПроисшествия20 июня 2026 10:12

Два мирных жителя погибли при взрыве устройства, сброшенного ВСУ на трассу в ЛНР

В ЛНР произошла детонация взрывоопасного устройства на трассе, погибли два человека
Мария МАМАЕВА
Два мирных жителя погибли при взрыве устройства, сброшенного ВСУ на трассу в ЛНР

Два мирных жителя погибли при взрыве устройства, сброшенного ВСУ на трассу в ЛНР

Фото: REUTERS.

Два мирных жителя погибли в результате взрыва устройства, сброшенного Вооруженными силами Украины на трассу в ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Ночью ВФУ с помощью БПЛА сбросили взрывоопасные устройства на одном из оживленных участков автодороги республики в сторону Ростовской области». - написал он в мессенджере MAX.

Пасечник уточнил, что один из мирных жителей обнаружил подозрительный предмет и предпринял попытку самостоятельно убрать его с трассы, что привело к детонации устройства. В результате два человека погибли при взрыве.

Ранее KP.RU сообщал, что один мирный житель погиб в результате атаки ВСУ в Брянской области. Еще одна местная жительница получила ранения. ей оказывается необходимая помощь.