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НовостиПроисшествия20 июня 2026 10:17

Автобус с 40 детьми попал в ДТП в Ленинградской области: подробности

В Ленинградской области автобус с детьми попал в ДТП с двумя автомобилями
Людмила МИТРОХИНА
Автобус с 40 детьми попал в ДТП в Ленинградской области: подробности

Автобус с 40 детьми попал в ДТП в Ленинградской области: подробности

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Новоприозерском шоссе в Ленинградской области столкнулись автобус и два легковых автомобиля, пострадавших нет. Очевидцы сообщили, что на момент аварии в транспортном средстве находилось около 40 детей. Об этом пишет «КП-Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

«Сегодня утром на Новоприозерском шоссе на трассе "Сортавала" произошло столкновение автобуса и двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет", – отмечается в сообщении от ведомства. По факту аварии проводится проверка.

Из-за аварии на трассе образовалась пробка. Экстренные службы работают на месте. Детей перевезли на резервном автобусе.

Ранее KP.RU сообщил, что в Тюменской области вахтовый автобус столкнулся с фурой. Всего из-за инцидента пострадали 12 человек. Отмечается, что основной удар пришелся на лобовое стекло.