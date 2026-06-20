Кубанский бизнесмен похитил почти 275 тонн яблок на 14 фурах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Кубани бизнесмен похитил почти 275 тонн яблок у фермеров из Кабардино-Балкарии. Об этом пишет «КП-Кубань» со ссылкой на МВД по региону.

По данным полиции, 43-летний оптовик из Краснодарского края договорился с аграриями из Прохладненского района о поставке урожая. Стороны заключили договор на яблоки сорта «Джеромини» по цене 67 рублей за килограмм.

За несколько дней предпринимателю отгрузили 274 тонны фруктов в 810 контейнерах. Для перевозки понадобились 14 крупнотоннажных фур. Общая стоимость яблок составила 18,3 миллиона рублей.

Товар бизнесмен получил на условиях постоплаты. После этого он быстро продал яблоки, но деньги фермерам так и не перечислил. В МВД заявили, что выручку мужчина потратил на личные нужды.

Позже выяснилось, что поставщикам вернули только часть многооборотной тары. Еще 308 пластиковых контейнеров стоимостью более 2,1 миллиона рублей исчезли.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.

Немногим ранее в Башкирии возбудили уголовное дело против директора коммерческой организации, которого заподозрили в мошенничестве при получении субсидии. По данным прокуратуры, он подал документы с недостоверными сведениями и получил 500 тысяч рублей по нацпроекту. Материалы проверки передали следователям. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.