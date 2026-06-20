В Израиле обнаружили первого человека с подозрением на Эболу. Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

В Израиле выявили первого человека с подозрением на заражение вирусом Эбола. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Подтвержденного случая заболевания пока нет. Пациент находится в изоляции и проходит обследование.

«На данном этапе это только подозрение, и подтвержденного случая Эболы в Израиле не выявлено», — говорится в заявлении.

В Минздраве уточнили, что пациент получает лечение по протоколам, которые применяются при особо опасных инфекционных заболеваниях. Окончательные результаты обследования ожидаются в течение 48 часов. Других подробностей о состоянии пациента и возможных обстоятельствах заражения пока не приводится.

Ранее ВОЗ сообщала, что ситуация с Эболой в Демократической Республике Конго и соседней Уганде признана чрезвычайной и опасной для других стран. По данным организации, в ДРК фиксировали сотни возможных случаев заражения. Врачи также предупреждали, что борьбу с вирусом осложняют побеги пациентов из больниц и карантинных центров.