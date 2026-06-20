Роспотребнадзор: рисков распространения лихорадки денге в России нет Фото: Антон ХАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Рисков распространения лихорадки денге на территории России в настоящий момент нет. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме ведут мониторинг эпидемиологической ситуации в России и за рубежом. Риск распространения лихорадки <...> отсутствует», - говорится в заявлении.

Как отметили в ведомстве, специалистами периодически регистрируются завозные случаи. Однако Роспотребнадзором разработана тест система для диагностики лихорадки, которая способна оперативно определять возбудителя.

Ранее KP.RU сообщал, что россиян предупредили о рисках заражения лихорадкой денге в странах южной Европы. Вирусное заболевание чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна.