Ubisoft (Ubisoft Entertainment SA) — это крупная французская компания, специализирующаяся на разработке и издании видеоигр. Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Умер Клод Гиймо – сооснователь французской игровой компании Ubisoft. Он погиб в крушении легкомоторного самолета во Франции. Об этом сообщило Ouest-France. Инцидент произошел возле аэродрома Ла-Боль-Эскублак.

Самолет Cessna 421, принадлежавший 69-летнему Гиймо, разбился во время рейса из Ренна. На борту находились два человека, которые погибли.

Ubisoft основана в 1986 году братьями Гиймо. Штаб-квартира в Сен-Манде, филиалы более чем в 20 странах. В 2020 году заняла девятое место среди производителей компьютерных игр по доходам и капитализации. Известные серии: Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia, Rayman, Watch Dogs.

Ранее KP.RU сообщил, что женщина и мужчина скончались в результате авиакатастрофы во Франции. Инцидент произошел год назад. Отмечается, что разбился легкомоторный туристический самолет в Савойе.