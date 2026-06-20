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НовостиВ мире20 июня 2026 10:58

Филиппо призвал Европу прекратить помощь Украине после скандала в Польше

Филиппо поддержал решение Навроцкого об изъятии титула Белого орла у Зеленского
Марк СОКОЛОВ
Филиппо призвал Европу прекратить помощь Украине после скандала в Польше

Филиппо призвал Европу прекратить помощь Украине после скандала в Польше

Фото: REUTERS.

Европе нужно прекратить военную и финансовую помощь Украине после скандала в Польше. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Так он отреагировал на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Поводом стала героизация на Украине деятелей УПА*.

Филиппо поддержал отзыв польской награды, однако заявил, что одной этой меры недостаточно. По его словам, европейским странам нужно полностью прекратить поддержку Киева.

«Конечно, эту награду нужно было отозвать, но нужно также и в первую очередь как можно скорее прекратить выделять какое-либо оружие или средства этой стране!» — написал политик.

Ранее Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА*. Польский лидер заявил, что обязан поддерживать честь высшей государственной награды страны. После этого от польских наград начали отказываться украинские чиновники.

* УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.