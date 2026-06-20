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НовостиВ мире20 июня 2026 11:12

Гросси: Признаков гонки ядерных вооружений масштаба холодной войны нет

Гросси заявил, что в мире наблюдается рост количества ядерных боеголовок
Мария МАМАЕВА
Гросси: Признаков гонки ядерных вооружений масштаба холодной войны нет

Гросси: Признаков гонки ядерных вооружений масштаба холодной войны нет

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В настоящий момент признаков гонки ядерных вооружений в мире, сопоставимой и масштабами времен холодной войны, нет. Об этом в интервью изданию Le Temps заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Я не думаю, что сегодня мы находимся в условиях настоящей гонки ядерных вооружений, сопоставимой с той, что имела место в начале 1980-х годов», - подчеркнул Гросси.

Глава МАГАТЭ отметил, что сейчас в мире постепенно начинает расти количество ядерных боеголовок. Также ряд стран начинает задумываться о пересмотре решения об отказе от обладания ядерным оружием. При этом перспектива разоружения выглядит более отдаленной.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин высказался на тему гонки вооружений в мире. Как заявил глава государства, РФ не будет участвовать в ней, а ядерная триада страны будет оставаться на уровне необходимой достаточности.