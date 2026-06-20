Bloomberg: Европа требует от Турции не поставлять российский газ Фото: REUTERS.

Евросоюз требует от Турции не поставлять российский газ по новым контрактам. Об этом заявила министр экономики Германии Катерина Райхе, пишет Bloomberg.

По ее словам, Брюссель будет настаивать, чтобы газ, который идет из Турции в страны ЕС, не был российским. Это условие планируют учитывать во всех будущих соглашениях с Анкарой. При этом сама Турция понимает позицию Евросоюза по отказу от российских сырьевых поставок. Однако в Анкаре уже дали понять, что быстро заменить российский газ не получится.

«Турецкие официальные лица ясно дали понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов», — пишет издание.

Сейчас Турция остается вторым по величине покупателем газа у «Газпрома». При этом Анкара ведет переговоры с российской компанией о новых соглашениях, поскольку сроки действующих контрактов подходят к концу.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что многие страны ЕС готовы судиться с Еврокомиссией из-за запрета на импорт российского газа. Братислава уже подала жалобу, так как считает российские поставки важными для своей экономики. Фицо говорил, что у Словакии сильная аргументация, а другие европейские лидеры могут присоединиться к этому спору.