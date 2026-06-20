Welt: полиция в ФРГ говорит о потере страны из-за провала миграционной политики. Фото: IMAGO/Rolf Zollner

Провал миграционной политики в Германии уже привел к потере страны и утрате контроля над ее безопасностью. Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на расследование немецкой журналистки Лив фон Беттихер.

В материале указывается, что сотрудники правоохранительных служб в ФРГ в открытую говорят о проблемах в стране. Страна, которую знали полицейские, стремительно исчезает.

«Предоставление гражданства беженцам - лесной пожар, который надвигается на Германию», - приводит издание слова одного высокопоставленного сотрудника органов безопасности.

Полицейские отмечают, что Германия столкнулась с катастрофическими масштабами преступности среди мигрантов. При этом любые попытки исправить ситуацию не приводят к результату из-за бездействия начальства, коррупции и законодательной стены.

Ранее KP.RU сообщал, что Германия тратит чрезвычайно много денег на содержание украинских беженцев. Траты на мигрантов разоряют страну, которая сталкивается с хулиганством со стороны приезжих граждан.