Силы ПВО за семь часов сбили 57 украинских беспилотников над регионами РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские силы ПВО за семь часов сбили 57 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака была отражена 20 июня в период с 07:00 до 14:00 мск. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили беспилотники самолетного типа над несколькими областями, Московским регионом, Крымом, Татарстаном и Пермским краем.

«20 июня с 07:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что дроны также сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской и Тюменской областями. Также БПЛА уничтожили над Московским регионом, Крымом, Татарстаном и Пермским краем.

Немногим ранее Минобороны сообщало, что за ночь над регионами России были сбиты 187 украинских беспилотников. Тогда атака затронула Белгородскую, Брянскую, Курскую, Орловскую, Тульскую, Липецкую, Ростовскую, Воронежскую и Астраханскую области. Часть дронов также уничтожили над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.