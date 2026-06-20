Сикорский: Переговоры о вступлении Киева в Евросоюз будут непростыми Фото: REUTERS.

Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз будут непростыми из-за разницы в интересах ЕС и Киева. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы будем вести переговоры, и в некоторых областях эти переговоры будут непростыми, поскольку наши интересы не совпадают», - отметил он.

По словам Сикорского, Польша выступает в поддержку переговоров о членстве Киева в ЕС, которые могут пройти после решения технических вопросов.

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала пиаром переговоры по вопросу принятия Украины в Евросоюз. Дипломат подчеркнула, что общее состояние, в котором находится Киев, говорит об исключительно политическом характере решения начать обсуждения.