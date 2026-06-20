В Аргентине после удара мяча в грудь умер 14-летний футболист Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Аргентине 14-летний футболист скончался в результате удара мяча в грудь во время матча. Об этом сообщило британское издание Need To Know.

В публикации уточнили, что трагический инцидент произошел еще во вторник, 16 июня. В ходе любительского матча юный спортсмен Валентин Донофрио с криком упал на газон, через несколько секунд он самостоятельно поднялся на ноги, но после вновь упал. Затем у юноши начались судороги.

Издание отметило, что на место сразу же были вызваны врачи. Однако по пути в больницу у парня случилась остановка сердца и дыхания. Валентина довезли до реанимации, но не смогли спасти ему жизнь.

По словам медиков, молодой футболист столкнулся с так называемым сотрясением сердца — редким и крайне опасным состоянием, при котором тупой удар в левую часть груди провоцирует нарушение сердечного ритма. Чаще всего с подобным сталкиваются именно спортсмены.

Как писал сайт KP.RU, в июне прошлого года в Московской области прямо во время футбольного матча внезапно скончался 26-летний Артем Калмыков. За свою спортивную карьеру молодой человек успел сыграть за несколько клубов Подмосковья, в том числе "Владычную слободу" (Серпухов), "Чехов-ладу" (Чехов) и "Парковый" (Подольск).