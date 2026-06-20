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НовостиПроисшествия20 июня 2026 12:50

В Краснодаре мужчина с ножом напал на людей в ТЦ, одна женщина погибла

В МВД сообщили, что нападавший задержан
Людмила МИТРОХИНА
В Краснодаре мужчина с ножом напал на людей в ТЦ, одна женщина погибла

В Краснодаре мужчина с ножом напал на людей в ТЦ, одна женщина погибла

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Краснодаре мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра. Об этом сообщает МВД России.

«Мои коллеги разбираются в обстоятельствах жестокого преступления в Краснодаре. Молодой человек в здании торгового центра нанес ножевые ранения нескольким посетителям», — говорит официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем канале соцсети «Макс».

Отмечается, что из-за инцидента погибла женщина. Полиция задержала нападавшего. Сейчас с ним работают оперативные службы. Им предстоит узнать мотивы преступника. Позже прокуратура Краснодарского края сообщила о начале собственной проверки происшествия.

Ранее KP.RU сообщил, что подросток напал с ножом на общежитие медицинского вуза в Уфе, в этом корпусе проживали иностранные студенты. В результате нападения подростка пострадали несколько человек. Инцидент произошел в феврале этого года.