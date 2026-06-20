"Дети минут": В Швеции нашли тайную песню Виктора Цоя, которую он никогда не исполнял на концертах

В Швеции нашли считавшуюся утраченной тайную песню Виктора Цоя "Дети минут" Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Швеции после нескольких лет поисков обнаружена запись редкой песни Виктора Цоя "Дети минут", которую музыкант никогда не исполнял на своих концертах. Об этом "КП-Петербург" рассказал архивист и коллекционер Сергей Чубраев.

"Запись больше 30 лет хранилась в домашнем архиве жительницы Швеции, которая общалась с рок-музыкантом в 80-е. Она записала Цоя во время вечеринки", - говорится в публикации.

По словам коллекционера, все началось в 2020 году во время работы с архивами басиста группы "Звуки Му" Александра Липницкого. Тогда Чубраеву попался листок, исписанный рукой Цоя. Это был текст песни "Дети минут". По словам Липницкого, лидер группы "Кино" был у него в гостях и спел эту песню под гитару. Александр захотел записать на пленку понравившуюся песню и попросил Виктора спеть ее еще раз. Однако Цой категорически отказался это делать, сказав: "Нет, ни в коем случае!"

При этом Цой пояснил, что песня острая, в ней многие группы упоминаются в пародийном ключе и его друзья могут обидеться. Александр попросил хотя бы записать текст, что Виктор и сделал. Архивист отметил, что эту песню знали только самые близкие, потому что Цой пел ее исключительно в кругу друзей.

Чубраев заметил, что длительное время песня считалась утерянной, но он все же решил поискать ее. В ходе поиска ему пришла идея связаться с иностранцами, которые общались с группой "Кино" и, в отличие от советских граждан, в то время имели звукозаписывающую аппаратуру.

Издание подчеркнуло, что догадка архивиста оказалась верной, и так он смог выйти на Сару Океррен. Девушка приезжала в Ленинград учить русский и к отцу, который был генконсулом Швеции в СССР, она общалась с советскими рок-музыкантами. В ходе разговоров Океррен сообщила Чубраеву, что у нее есть запись интересующей его песни.

Позже затертую кассету, пылившуюся десятилетиями дома у шведской подруги Цоя, смогли оцифровать в студии. Об этих поисках снят документальный фильм, в конце которого будет поставлена утерянная песня. Фильм будет опубликован бесплатно на всех платформах в 00:00 21 июня в день рождения Виктора Цоя.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим выложил в соцсети видеоролик и фотографии, которые были сняты во время его визита в Казань на саммит Россия - АСЕАН. Опубликованный видеоряд с мероприятия идет по музыку лидера рок-группы "Кино" Виктора Цоя.