Минобрнауки сообщило об увеличении числа бюджетных мест в вузах: подробности

Фальков: Минобрнауки увеличит количество бюджетных мест в вузах страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Минобрнауки РФ постоянно увеличивает количество бюджетных мест в вузах страны. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава ведомства Валерий Фальков.

"В этом году выделено 620 481 бюджетное место. Это чуть больше, чем в 2025 году", - сказал министр.

Он отметил, что, если посмотреть, все последние годы, начиная с 2020 года, министерство последовательно увеличивает количество бюджетных мест в российских университетах.

Всего же студентами вузов в текущем году смогут стать около 1,5 миллиона абитуриентов.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Минобрнауки заявил, что российский рынок труда не нуждается в тотальном высшем образовании. По его словам, на данный момент идет разумная балансировка между средним профессиональным и высшим образованием. Фальков подчеркнул, что ректоры отечественных университетов охотно поддерживают такую тенденцию.