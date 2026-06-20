В Башкирии в больнице умер пострадавший в ДТП водитель скорой помощи Фото: ГАИ Башкирии

В Башкирии в больнице скончался водитель скорой помощи, который пострадал в ДТП с тремя погибшими на региональной трассе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

Агентство напомнило, что мужчина находился в тяжелом состоянии в реанимации Месягутовской центральной районной больницы.

"К сожалению, несмотря на усилия врачей, пострадавший умер", - сказал собеседник издания.

Как писал сайт KP.RU, 18 июня в Дуванском районе Башкирии произошла смертельная авария с участием автомобиля скорой помощи. Тогда погибли водитель "ГАЗели", два врача и 20-летняя девушка, дочь водителя неотложки. Выжил только водитель скорой, получивший тяжелые травмы.

ДТП произошло вечером, когда автомобиль скорой помощи врезался в стоявшие на красный свет "Ладу Весту" и грузовой автомобиль "Мерседес".